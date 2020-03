CORONAVIRUS, FICCO (SAUES): SERVE QUARANTENA ESTESA A TUTTO IL PAESE

Collocare in quarantena, per almeno 15 giorni l’intera popolazione italiana. Lo chiede al governo il Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria.

“Raccogliendo le sollecitazioni unanimi dei nostri iscritti, medici che operano nel servizio 118, nelle relative Centrali Operative e nei pronto soccorso – spiega il presidente nazionale del sindacato Paolo Ficco –, invitiamo il governo a considerare l’opportunità di avvalersi di quella che ci appare l’unica misura, per quanto davvero drastica, necessaria a fronteggiare il dilagare dell’epidemia da Covid-19: la messa in quarantena, per almeno per 15 giorni, dell’intera popolazione italiana consentendo nel contempo le sole attività di alcuni servizi essenziali come quelli sanitari, delle Forze dell’Ordine e dei servizi alimentari di primaria necessità con consegna a domicilio da parte di personale munito di mascherine FFP3”.

“Di fronte ad un’epidemia in espansione e, soprattutto, in ragione della grave carenza di personale sanitario e delle pesanti difficoltà delle nostre strutture ospedaliere, ed in particolare delle terapie intensive che non riescono più a contenere gli ammalati, – conclude Ficco -, questa ci sembra l’unica e davvero efficace soluzione al dramma che sta vivendo la popolazione italiana”.