Coronavirus: città in lutto per la prima vittima casoriana.

E’ appena arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto dare ne leggere. La prima vittima di Coronavirus della città di Casoria. Come ci ha abituati ormai da qualche settimana, il Sindaco Raffaele Bene, ha comunicato attraverso la sua pagina Facebook che uno dei 4 casoriani colpiti dal virus si è spento poche ore fa in ospedale.

E’ con enorme dolore che diamo questa notizia e ci uniamo al dolore della famiglia e di tutta la città in questo terribile momento. Ci stringiamo ai familiari che vista l’ordinanza che vieta le cerimonie funebri in questo periodo, non potranno nemmeno salutare il loro caro.

Ancor di più questa terribile notizia che sconvolge l’intera comunità, deve convincere tutti a restare a casa.