CORONAVIRUS, CENTRODESTRA CAMPANIA: SUBITO RISORSE STRAORDINARIE PER SANITÀ, IMPRESE, PROFESSIONISTI E FAMIGLIE

“Come per il Paese anche in Campania servono misure urgenti ed eccezionali: con la riprogrammazione dei fondi europei servono subito risorse straordinarie per la sanità, per le imprese, per i professionisti e le famiglie. In un momento così delicato, nel quale chiediamo ai nostri concittadini di restare a casa e di muoversi solo lo stretto necessario, le istituzioni devono lavorare per garantire tutti, nessuno escluso. Le forze politiche del centrodestra del consiglio regionale sono pronte a fare la loro parte in aula e fuori con i provvedimenti necessari, con il proprio contributo politico, di idee e proposte per fronteggiare le difficoltà e rispondere con concretezza ai bisogni di tutti nostri concittadini”. Così i gruppi politici di centrodestra del Consiglio regionale della Campania in relazione alle “Proposte del Centrodestra Campano” diffuse oggi.

