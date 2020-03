Coronavirus Casoria, sanificazione straordinaria delle strade, lavaggio e disinfezione e nuove programmazioni deblattizzazione

Continuerà nei prossimi, a Casoria, in maniera ancora più intensa e sistematica la sanificazione delle strade ordinata dal sindaco Raffaele Bene che l’aveva già anche annunciata su propri canali social.

L’intera area cittadina è stata divisa in sei zone e da lunedì 16 fino a sabato 21 dalle 18:30 alle 21:30 tutto il territorio sarà sottoposto ad ulteriori interventi di lavaggio stradale ad opera della società Casoria Ambiente s.p.a.

Si parte quindi Lunedi sera dal centro cittadino, per continuare in tutte le zone; Ferrovia, San Mauro, San

Benedetto, Santa Maria, San Salvatore (area attuale circumvallazione pressi centri commerciali e

autostrade), Quartiere Stella (ovvero via Indipendenza e traverse), Quartiere San Paolo, Quartiere Cittadella, Quartiere Arpino.

Questa la divisione per macro aree in attesa di pubblicazione di un più dettagliato calendario.

Il Sindaco Bene oltre che ringraziare e sostenere gli sforzi fatti sia dai dipendenti comunali, che da quelli di

Casoria Ambiente, tiene a sottolineare l’ottimo comportamento della stragrande maggioranza dei suoi

concittadini ai quali preannuncia inoltre ulteriori interventi di ad opera dell’ASL e l’avvenuta

programmazione degli interventi di deblatizzazione in linea con i tempi utili affinché quest’anno si possa

intervenire tempestivamente a limitare, se non proprio eliminare, la fastidiosa invasione dei riprovevoli

scarafaggi volanti.

