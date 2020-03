Il totale dei tamponi positivi è di 77 (26 della sessione mattutina e 51 del pomeriggio) su 502 tamponi effettuati. Il totale dei positivi in Campania sale a 1103 su un totale di 7055 tamponi effettuati. Il totale dei deceduti nella regione arriva a 56.

Vive a Casoria. Responsabile Acquisti e Logistica del sito di Napoli di una nota multinazionale Americana produttrice di Misuratori per l'energia per oltre venti anni. Appassionato della fotografia e fotografo per passione.