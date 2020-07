Coronavirus, a Casoria accertato un nuovo caso

Il sindaco di Casoria Raffaele Bene tramite un post su Facebook ha comunicato alla cittadinanza la presenza di un nuovo cittadino positivo al Covid-19 all’interno del territorio comunale.

Il soggetto in questione si trova adesso in quarantena presso la propria abitazione. Le autorità sanitarie, come da protocollo, hanno mappato gli spostamenti dell’uomo e sottoposto a tampone i membri del suo nucleo famigliare.

Il Sindaco raccomanda alla popolazione di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le norme nazionali anti-contagio.

