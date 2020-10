CORNETTO E CAPPUCCINO: TUTTI A SCUOLA

di Gianni Bianco – Ad una settimana dalla stretta del governatore De Luca in Campania con la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, le Università, sono rallentati i contagi? A dire il vero no! Dopo il primo dispositivo regionale di chiusura delle scuole, Vincenzo De Luca ha emanato un secondo dispositivo con l’apertura degli asili, dell’istruzione che riguarda i bambini da zero a sei anni. La percentuale alla data della scelta di chiusura delle Scuole e delle Università in Campania era dello 0,6% ed è sempre da accertare se sia avvenuto all’interno della Sede scolastica. A leggere i commenti di operatori della scuola e di tanti genitori, a parte la protesta sotto Palazzo Santa Luca della settimana scorsa, si ha la netta sensazione che l’ex sindaco di Salerno abbia preso un’autentica cantonata, guardando anche i dati alla mano. Una cosa è certa, sia il governatore che l’assessore all’istruzione regionale, Lucia Fortini, non hanno visitato le Scuole campane per verificare se la decisione di chiudere, fosse la cosa giusta da fare. Le scuole dalla fine del Lockdown alla riapertura delle attività didattiche a settembre non si sono mai fermate, se non per tre giorni durante il ferragosto. Una serie infinita di circolari del Ministero attraverso l’U.S.R. che cambiavano dalla sera alla mattina e che riguardavano la struttura scolastica, le distanze fisiche, la prevenzione. A scuola ci lavoro da trent’anni e vedere in agosto tutti impegnati allo spasimo per cercare di recuperare tutto il tempo perduto, una trasformazione epocale da mettere in campo in un mese. Il Lavoro agile per gli impiegati, lo Smart-working per intenderci; gli insegnanti impegnati con la D.A.D. con gli alunni; l’utenza da soddisfare via “Mail”, non più allo sportello, solo in casi estremi di consegna di titolo di studio o documentazione di alunni diversamente abili aperta all’utenza esterna con appuntamento preventivo. Le aule che dovevano ospitare gli alunni costituite da banchi individuali in rapporto alla superfice: gli alunni ai quali oggi viene distribuita ogni mattina una mascherina nuova e misurato la febbre, preparata l’amuchina nei dosatori consumata a litri per disinfettare le mani, di tutti i presenti nell’edifico. Il personale oggi dotato di mascherina dal momento in cui entra, al momento in cui abbandona l’edifico, le scrivanie dotate di vetri divisivi di plexiglass e il numero, sempre in rapporto all’area della stanza. L’ingresso e l’uscita dalle aule disciplinato da una serie di indicazioni per entrare dagli ingressi distinti, colorati, rispetto a quello dei docenti e del personale della scuola. L’orario differenziato per l’uscita in modo da non consentire assembramenti e sempre con le mascherine, almeno fino all’uscita dalla scuola. Cosa accade dopo, dai mezzi di trasporto o la frequentazione pomeridiana dei ragazzi di sicuro non lo sappiamo, ma non credo si usi la stessa disciplina che impone oggi l’Istituzione scolastica. I controlli sul territorio sono sporadici e a volte singolari, uso un eufemismo, come quelli effettuati alle ore 22,00, in una strada di periferia a Casoria. L’epoca dei fotoromanzi e delle fictions durante il Lockdown è terminata. Ritornando alla leggerezza con la quale il governatore ha voluto imporre alle Istituzioni scolastiche e Universitarie regionali la chiusura, è palese. Il Ministro dell’Istruzione Azzolina, accusa De Luca di irresponsabilità, si associa in modo più moderato ma certo non leggero del Ministro delle regioni Boccia che dice “vuole solo distinguersi”. Il ritorno a scuola per i ragazzi a settembre rappresentava non solo il ritorno ad una normalità condizionata da una serie di misure di prevenzione ma anche e soprattutto uscire fuori da un display a casa per una lezione, a parte le ore dedicate prima e dopo a Facebook, Instagram, WhatsApp etc. Soprattutto è stato interrotto quel ritorno alla normalità dei rapporti umani tra alunni e insegnanti, tra alunni stessi. Cosa accadrà dopo il 30 di ottobre, o per meglio dire dopo il 3 novembre? Spero si ritorni a scuola senza immaginare altre chiusure. La Scuola e i luoghi di lavoro erano quelli da preservare ad ogni costo, parole espresse più volte da Conte ma anche da chiunque sia intervenuto nei dibattiti dai giornali alle TV. Una leggerezza, certo non può essere altro, senza immaginare che è durante i periodi di crisi che una comunità deve mostrare carattere, affrontare e risolvere tensioni e problemi. Basterebbe chiedere al governatore De Luca perché non si è fatto promotore di evitare il pericolo che rappresentavano le tre Elezioni che alcune comunità hanno dovuto affrontare il 20 e 21 settembre, chissà quanti contagi sono avvenuti ma abbiamo letto e ascoltato pochi spunti di riflessioni o cose scritte al riguardo. Una comunità che funziona deve avere quattro cardini: “Lavoro-Sanità-Giustizia e Scuola”, se questi pilastri cominciano a non essere più stabili saranno guai grossi la credibilità va a farsi benedire. L’Italia che da sempre ha fatto della sua Scuola un vanto e rappresentato un faro per tutto il mondo, oggi in Campania, attraverso la scelta certo non saggia del suo governatore si deve interrogare. Speriamo non accada più, soprattutto le iniziative dell’istruzione, della crescita e della formazione dei nostri ragazzi non sia più una scelta unilaterale di una regione ma l’indicazione di un governo nazionale, serio ed autorevole. L’immagine di un bambino seduto fuori un edificio scolastico mi ha impressionato e spero l’abbia guardata anche il governatore campano Enzo De Luca e si sia reso conto che con la Scuola e l’Università bisogna essere maggiormente attenti, non è lì che si annida l’infezione, anzi è lì che viene combattuta con maggiore vigore, dal Dirigente al Collaboratore scolastico, da chi forma, istruisce e previene non solo l’igiene ma anche e soprattutto l’umanità dei nostri ragazzi.

