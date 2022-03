Contro le mafie il 26 Giugno si ricorderà Andrea Nollino

Era prevista per oggi a Casoria “La giornata della memoria e dell’impegno” per ricordare le vittime innocenti del nostro territorio, con la presenza tra gli altri della Fanfara dei Carabinieri.L’associazione Libera di Casoria-Afragola rende noto che, per impegni improrogabili, quest’ ultima non potrà essere domani a Casoria. Pertanto la manifestazione viene spostata al 26 giugno, in occasione del decimo anniversario del barbaro assassino di Andrea Nollino. Questa mattina a Napoli si svolge la marcia “Terra Mia – colture, cultura” manifestazione nazionale in ricordo di tutte le vittime della mafia.