Contro la violenza sulle donne, panchina rossa ad Arpino

Giovedì 25 Novembre 2021 giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una giornata nella villetta di Arpino in via Enrico Toti, per inaugurare una panchina rossa a nome di tutte le donne con lo slogan “una, cento, tutte! le donne verdi si schierano compatte”.Sempre nella stessa giornata con la collaborazione di Rosa Cilio, referente regionale dell’associazione italiana per la lotta all’endometriosi, innaugureremo una panchina gialla.Due panchine, due simboli nel nome di tutte le donne.