Conte annuncia aiuti ai comuni Italiani per aiutare i cittadini in difficoltà

Intorno alle 20 nuova conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Lo Stato c’è. Sappiamo che ci sono tante persone che soffrono, c’è chi addirittura ha difficoltà a comprare generi alimentari.” Per questo il premier ha firmato il Dpcm, che gira 4,3 miliardi (in realtà un anticipo di quanto dovuto entro Maggio) ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa con il vincolo di generare buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”.

“Nessuno sarà lasciato solo”, ha continuato Conte. “Siamo al lavoro per azzerare la burocrazia, stiamo facendo l’impossibile. La ministra Catalfo e l’Inps stanno lavorando senza sosta. Vogliamo mettere tutti i beneficiari della Cassa integrazione di accedervi subito, entro il 15 aprile, e se possibile anche prima”.

Il grido d’allarme era stato lanciato dal Papa e dall’intelligence dopo i primi episodi di disperazione, accaduti in particolare al sud, pertanto l’intervento del governo mette un freno, almeno si spera, al malcontento che cresce di pari passo all’inquietudine.