Consiglio Comunale, approvato il bilancio

Ieri nella tarda mattinata si è tenuta la nuova convocazione del Consiglio Comunale che aveva all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio.

Una seduta resasi necessaria dopo l’errore formale nel caricamento dei file allegati al documento di programmazione economica che dovevano essere messi a disposizione dei consiglieri comunali.

Una seduta in cui una maggioranza blindata ha approvato tutti i capi messi all’ordine del giorno dopo che ancora una volta parte dell’opposizione ha abbandonato l’aula.

In ogni caso il dato politico è quello di una amministrazione che prosegue nel suo tentativo di portare il Comune fuori dal dissesto finanziario mediante un bilancio attento nella gestione e con un massiccio ricorso a fondi di finanziamento esterni per le attività di investimento.

Tra queste le opere pubbliche inserite nel Piano Triennale, anch’esso posto all’attenzione del Consiglio Comunale e votato dalla sola maggioranza.