Consigliera regionale Ciaramella: Una buona notizia per Casoria, la riapertura Ufficio Postale di Casoria-Cittadella

L’ufficio postale di via Nazionale delle Puglie riaprirà dalla settimana prossima affiancando quello di Arpino. “Soddisfatta della risposta di Poste Italiane per un tema molto sentito dai cittadini della zona”, così la Consigliera Ciaramella che sul tema era stata sollecitata da cittadini e comitati preoccupati degli assembramenti presso l’ufficio postale di Arpino dovuti alla chiusura della sede della Cittadella. Grazie anche a Gabriele Acanfora, Presidente del comitato cittadino che ha dato voce al disagio: “A seguito dell’impegno profuso dalla Consigliera si è finalmente ottenuto il risultato di far riaprire ufficio Cittadella, informiamo i cittadini di questo obiettivo che abbiamo raggiunto”.

“Per consentire l’adeguamento dell’ufficio, per la prima settimana ci sarà 1 giornata di apertura e specificamente venerdì 24 aprile. Dal 26 aprile sarà aperto 3 giorni a settimana (lun/merc/ven) con orario standard (8.20 – 13.35). Collaborando si risolve tutto”, conclude la Consigliera Ciaramella.