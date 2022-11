Conferimento “Scintilla dell’ingegno di Enzo Marino”

Sabato 19 novembre 2022 alle ore 17:30 si terrà nel Teatro del Madrinato San Placido di Casoria il conferimento della “Scintilla dell’Ingegno di Enzo Marino” a studenti provetti e a cittadini italiani e campani che si sono distinti nelle attività sociali, artistiche, scientifiche, letterarie, sportive. Il Premio promosso dai FREE INTERNATIONAL ARTISTS con il patrocinio del Comune di Casavatore e la collaborazione di TRAFITA medical center e l’editore D’Anna è alla sua VII edizione.

“La società moderna si basa molto sul mercimonio di ogni tipo, dà molte opportunità all’esibizionismo, ma poca importanza ai valori veri della vita. Il Paese acquisisce autorevolezza e valore attraverso l’operato delle sue istituzioni e dei suoi uomini migliori e i ragazzi da questi traggono esempi da emulare.

Oggi, in una società dalle idee confuse, la “Scintilla dell’Ingegno”, premio simbolo, come valore di vita che onora le eccellenze nazionali, consegnata dalle mani di personalità e autorità territoriali, modelli di vita, e conferita con lo spirito del “merito” è il segno e l’esempio più importate che una società può offrire alle giovani generazioni ed è la gratificazione migliore per quanti operano nel giusto ”

Per l’anno 2022 la medaglia Scintilla dell’Ingegno sarà assegnata ad alcuni studenti del Liceo Gandhi, dell’Istituto alberghiero Torrente e dell’Istituto comprensivo M. Mitilini.

La Scintilla dell’Ingegno” sarà conferita ad alcune istituzioni nel campo sanitario: l’ospedale dei Padri Camilliani di Casoria e all’EMICENTER di Casavatore. Mentre tra le eccellenze nazionali a cui andrà il conferimento si citano un viaggiatore umanitario, un vice funzionario dei pompieri, un regista cinematografico, un ufficiale dell’arma dei carabinieri, un attore regista teatrale, due musicisti, un coro, un attore comico e la conduttrice radiofonica Paoletta Radio Italia.

Conduce la serata la giornalista Pina Stendardo e il maestro Enzo Marino con la collaborazione di Dalia Maglione

LUOGO: Teatro Madrinato San Placido via Pio XII 131 Casoria (NA) (parcheggio interno).

INGRESSO: libero

INFO: Enzo Marino – Free International Artists– Ph. +39 3465064978 e-mail: marinoenzo@yahoo.it