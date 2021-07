Conferenza stampa eventi artistici/culturali a Casoria

di Francesco D’Anna – Michel Foucault sosteneva che la cultura non fosse vita nella sua interezza, ma il momento della sicurezza, della forza e della chiarezza. Ebbene sì, luglio sarà per Casoria un rovente mese di cultura, spettacolo ed arte. Quest’ultima per molti, potrebbe essere un’espressione ossimorica, ma non lo è, nell’arco di tempo compreso dal 7 luglio al 31 dello stesso mese, molteplici eventi culturali, si susseguiranno con una frequenza frenetica. Proprio ieri, martedì 6 luglio, si è tenuta presso il Teatro Ateneo la conferenza stampa di presentazione del tour culturale. LA SEDE DEGLI EVENTI SARÀ IL PARCO MICHELANGELO

A condurre IL meeting è stato il giornalista De Silva, il quale ha presentato le personalità che saranno coinvolte durante le manifestazioni. Tra queste troviamo i volti di:

Alessandro Campanile, ingegnere, e si occuperà della conduzione di eventi artistici (‘Fellit’s art);

Antonio Avolio, il quale condurrà spettacoli di entertainment;

Luciano Capurro, show man che si dedicherà a spettacoli musicali insieme ad Anna Caso.

Ci sarà, inoltre spazio, per premiazioni sportive, in particolare quella che riguarda l’orgoglio casoriano di pallavolo ‘Volley Casoria’ e, per ballerine e per tanti altri artisti tra cui Lalla Esposito, Massimo Masiello, Antonio Ottaviano, Rosario Sannino, Salvatore Sannino.

Durante la conferenza sono intervenute: l’assessore alle Politiche Sociali, nonché Marianna Riccardi, la quale ha tenuto fortemente che si realizzassero gli eventi (sottoindicati) culturali di cui Casoria ha fortemente bisogno, considerato anche l’oltre anno e mezzo di aridità causato dalla pandemia; e il vicesindaco Ambrosio per i saluti e per un forte invito alla cittadinanza alla partecipazione.