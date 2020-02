Nuovo colpo di scena nel Concorsone indetto dalla Regione Campania per l’assunzione di laureati. Dopo lo stop del Tar, il Consiglio di Stato ribaltando la decisione, ha dato il via libera per riprendere i test per 5mila laureati. L’Avvocatura regionale, ed il Formez avevano impugnato la decisione del Tar Campania. Quindi i candidati ai circa 1000 posti di Fascia D, ovvero posti per laureati nella Pubblica Amministrazione, potranno riprendere a sostenere le prove fin dalla prossima settimana.

