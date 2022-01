Con l’open day, l’Istituto Comprensivo 1° Ludovico da Casoria guarda avanti

Anche in un momento storico certamente non facile per la scuola in generale, negli istituti scolastici non si può prescindere da programmare il futuro anno scolastico.

L’istruzione ha infatti dimostrato di essere in grado di non farsi spaventate dalla pandemia, di adattarsi a forme di insegnamento nuove in grado di gestire l’emergenza.

Nell’ottica della programmazione dell’anno scolastico 2022/23 l’Istituto comprensivo 1° Ludovico da Casoria propone il suo open day; il tradizionale appuntamento per far conoscere la sua offerta formativa.

Nel rispetto delle norme anti-covid sarà possibile partecipare all’evento attraverso la piattaforma Microsoft Meet iscrivendosi gratuitamente all’indirizzo di posta elettronica: iscrizioniludovico20@libero.it

Alle richieste di partecipazione all’open day, con orario d’inizio alle ore 16.00, sarà inviato il link su cui cliccare per partecipare.

Offerta formativa per la scuola secondaria

https://www.flipbookpdf.net/web/site/b59d8f4497c1ebb0a08495efb07a832ce5ebfb18202112.pdf.html#page/1

Modulo prenotazione Open Day per gli alunni esterni all’I.C. Primo Ludovico da Casoria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrw1hg0b7nIRlv7WRihhfoC-p74TMeoHf-CDroBUS1GUlibQ/viewform?usp=sf_link