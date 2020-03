COMUNICATO STAMPA REGIONE CAMPANIA

#CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO- 577 POSITIVI IN CAMPANIA

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella sessione mattutina, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, sono stati esaminati 39 tamponi, di cui 2 risultati positivi; presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona sono stati analizzati 39 tamponi di cui 9 risultati positivi e presso l’ospedale Moscati sono stati verificati 30 tamponi di cui 12 risultati positivi.

Pertanto, nella mattinata odierna sono 23 i test positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi alle ore 17 di oggi: 23

Totale tamponi alle ore 17 di oggi: 108

Totale complessivo positivi in Campania: 577

