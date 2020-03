Comunicato stampa Consigliera Ciaramella – primo lutto per Covid_19 Casoria

LUTTO NELLA COMUNITA’ DI CASORIA

La Consigliera Ciaramella dice: “Oggi è una giornata di lutto per la comunità di Casoria, poche ore fa si è spento un mio concittadino che era ricoverato per Covid_19.

Che tutta la comunità possa stringersi attorno a chi soffre una perdita così lancinante. La sua famiglia è la nostra famiglia e a loro rivolgo le più sentite condoglianze e la condivisione di un dolore reso ancor più insopportabile dal non poter accompagnare il proprio caro nell’ultimo saluto.

Oggi più che mai c’è bisogno di responsabilità da parte di tutti, a meno che non sia possibile fare diversamente, facciamo tutto ciò che è possibile per cambiare le nostre abitudini per i prossimi giorni.

Ne usciremo insieme se ognuno di noi farà la sua parte.”