Comunicato Stampa Casoriambiente

È dovere di questa Amministrazione dare una risposta alla città di Casoria.

Nei tempi recenti ed in particolar modo nelle ultime ore, la preoccupazione per il diffondersi del Co Vid 19 è divenuta palpabile.

Invito tutta la cittadinanza a mantenere la calma ed a limitare la mobilità, attenendosi all’osservanza delle regole di prevenzione dettate dagli organismi sanitari.

Abbiamo predisposto un programma di pulizia, igienizzazione e sanificazione delle strade di tutto il territorio comunale, che verrà effettuato con gli automezzi messi a disposizione dalla società Casoria Ambiente spa a partire dalla giornata di domani, sabato 7 marzo.

Riusciremo a superare questo momento difficile.

