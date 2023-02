Comunicato stampa. Casoria, incontro con gli studenti sui rischi del Cyberbullismo

Il 6 febbraio alle ore 9,30 presso l’auditorium dell’istituto comprensivo 1° Ludovico da Casoria di via Pio XII si terrà la presentazione del libro “Avanti tutta!”. L’iniziativa è stata organizzata, in collaborazione con la casa editrice iQuindici, Adolescenze Estreme ed il Comune di Casoria.

Sarà un’occasione per discutere di bullismo soprattutto nella sua variante virtuale (il cyberbullismo) e dei pericoli di Internet e dei social. All’interno del libro ci sono, infatti, consigli utili di educatori e genitori, per navigare nel grande mare di internet senza rimanere impigliati nella rete.

All’incontro interverranno il sindaco di Casoria Raffaele Bene, l’assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Russo, l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Marianna Riccardi, la dirigente scolastica Maria Grazia Puzone, il referente per il cyberbullismo prof.ssa Genni Tuccillo, il referente per il responsabile per la Campania della Casa Editrice “iQuindici” Massimiliano Cerullo, il fondatore di Adolescenze Estreme Vincenzo Abbate.