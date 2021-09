Comunicato Stampa: Casoria Ambiente riparte con la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata

Dal 6 settembre all’8 ottobre Casoria Ambiente torna per strada, riparte con la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata. Dopo il lavoro compiuto dall’8 luglio al 6 agosto in quattro punti della città (due ad Arpino), si riparte con l’obiettivo di fornire a tutti i cittadini uno strumento essenziale.

Dal 6 settembre Casoria Ambiente allestirà due point: uno nella propria sede, a via Pio XII, 130 e l’altro nella sede del Comune di Casoria in Via Nazionale delle Puglie, 232.

Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì ci sarà anche un appuntamento pomeridiano dalle 15 alle 17.

Per la consegna del kit per la raccolta differenziata, sarà necessario presentarsi con un documento di riconoscimento e il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza. Dall’8 ottobre sarà sospesa la distribuzione ma i cittadini di Casoria potranno recarsi in sede in Via Pio XII per la consegna dei kit per la raccolta differenziata

Sarà anche l’occasione per ricordarvi di scaricare sui vostri smartphone l’app di Casoria Ambiente, uno strumento che sta rendendo più efficace la procedura del ritiro dei rifiuti ingombranti. La digitalizzazione è un passo fondamentale per migliorare un processo rilevante per la cura dell’ambiente e, quindi, la qualità della vita nella nostra città.

“Stiamo mettendo in campo tutte le nostre risorse umane per rendere la città più pulita. Dedicheremo un altro mese alla consegna dei kit per la raccolta differenziata in due strutture allestite con l’ausilio della Protezione Civile. Faccio poi un appello ai cittadini: scaricate l’applicazione, è un passo in avanti per rendere più veloce ed efficace la pratica relativa ai rifiuti ingombranti, un’annosa problematica. Ce la stiamo mettendo tutta ma per fare la differenza c’è bisogno del vostro contributo”, spiega Massimo Iodice, l’amministratore unico di Casoria Ambiente.