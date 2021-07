Comunicato stampa Casoria Ambiente: Lavoratori stagionali, terminata la procedura di selezione pubblica

È terminata nel pomeriggio di oggi la procedura di selezione pubblica per 11 figure di lavoratori in somministrazione, di cui 8 operatori ecologici e 3 autisti C+CQC per il periodo dal 5 luglio al 28 agosto.

I lavoratori sono stati individuati tra gli aventi i requisiti che hanno presentato candidatura in riferimento ad un avviso di selezione che la società Casoria Ambiente ha affidato all’agenzia per il lavoro Tempi Moderni, Filiale di Napoli.

L’estrazione è avvenuta in maniera pubblica in due giornate consecutive, considerata la rinuncia di alcuni soggetti ed ha visto la partecipazione del Comandante della Polizia Municipale della città di Casoria Dott. Sciaudone che ha presieduto le operazioni di sorteggio e vigilato sulla regolarità delle stesse.

“Siamo felici ed orgogliosi di aver portato una innovazione nella procedura di selezione dei lavoratori stagionali che serviranno da supporto al personale in forza per il periodo estivo”, ha dichiarato il Dott. Massimo Iodice, Amministratore Unico della società Casoria Ambiente. “Abbiamo fortemente voluto che la selezione si svolgesse nella massima trasparenza e legalità e pertanto il sorteggio a estrazione casuale, aperto al pubblico, ci è sembrata da subito la scelta più adeguata. Inoltre per questioni pratiche abbiamo preferito restringere la selezione dei candidati ai soli candidati residenti nel Comune di Casoria, così da non creare particolari difficoltà logistiche e di spostamento ai lavoratori a cui auguriamo buon lavoro”