Comunicato Stampa: Affidamento alla ditta GIUSAN per gli interventi puntuali di adeguamento della sede comunale in Casoria alla Via Benedetto Croce

Comunicato Stampa Sindaco di Casoria

“Due articoli diffamanti su un giornale locale hanno destabilizzato la tranquillità mia e della mia famiglia; ad agire persone che durante questa emergenza strumentalizzano atti leciti e legittimi facendoli passare per irregolari. Un modo di scrivere che va ad attaccare la persona, facendo scaturire insulti e minacce nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. Depositerò una denuncia alla Procura della Repubblica ed un esposto all’Ordine dei Giornalisti. Faremo luce su questa storia e sul perché di questi attacchi”.

In seguito agli attacchi mediatici ed all’interrogazione fatta da alcuni consiglieri di opposizione, che hanno tentato di screditare l’ufficio tecnico del Comune di Casoria ed il sottoscritto Sindaco, insinuando il dubbio della mala fede nella scelta degli interventi straordinari sull’immobile comunale di via B. Croce, ritengo doveroso precisare quanto segue:

L’ufficio tecnico del Comune di Casoria ha agito nel pieno rispetto delle regole, secondo tutti i criteri di legalità, trasparenza, efficienza e buona fede, come emerge dalla relazione che il dirigente ha predisposto in riscontro all’interrogazione consiliare.

Ha agito, altresì, tenendo conto della necessità di realizzare interventi finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, la continuità dell’apertura degli uffici al pubblico evitando disservizi legati alla possibile chiusura della sede comunale nonché sulla base della circostanza che, come sollecitato più volte dai vari dirigenti, sindacati e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), era necessario agire con l’unica alternativa della chiusura della sede.

La scelta della ditta è stata oltremodo legittima in quanto già addetta alla manutenzione di immobili comunali in virtù di un previgente Accordo Quadro, tuttora in essere ed avendo la stessa già operato sullo stesso immobile di via B. Croce eseguendo lavori risolutivi di criticità di manutenzione ordinaria.

Chiarito ciò, personalmente ritengo che in un momento in cui il Sindaco, l’Amministrazione, i dirigenti ed i dipendenti tutti del Comune di Casoria, sono impegnati a gestire l’emergenza Covid-19, mi è sembrata totalmente inopportuna e speculativa la strumentalizzazione da parte di alcuni giornali locali e di alcuni esponenti dell’opposizione, i quali hanno tentato di manipolare l’opinione pubblica approfittando di un momento di difficoltà, in cui la tensione e la confusione tra la popolazione è già alta. Strumentalizzazioni basate su notizie ingiuriose che hanno generato reazioni sui social media violente ed inopportune, a seguito delle quali ho sentito minacciata la serenità mia e della mia famiglia; ragion per cui denuncerò i fatti alle autorità competenti.

In ogni caso, ferma restando la piena legittimità dell’operato dell’Ente e la esclusiva prerogativa delle scelte da parte dell’ufficio, sarà il dirigente a prendere in considerazione finanche la possibilità, per mere ragioni di opportunità, di revocare l’affidamento benché assolutamente legittimo.

IL SINDACO

Avv. Raffaele Bene