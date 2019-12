Colto da malore, ciclista morto sulla Sannitica tra Casoria e Afragola

Storia di morte a Casoria. Un ciclista cinquantenne questa mattina si sarebbe accasciato mentre era sulla bike ed è morto sul colpo. Sul posto prontamente accorsi alcuni di passanti che hanno assistito alla scena, nonchè 3 auto della polizia.

Per lo sportivo purtroppo non c’è stato nulla da fare e le forze presenti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Non si tratterebbe di un investimento, diversamente da quanto si è pensato in un primo momento, ma solo morte accidentale. Le cause del decesso sono ancora da chiarire.