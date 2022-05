Col Genoa per l’addio di Insigne

Arriva l’ultimo appuntamento al “Diego Armando Maradona” di Napoli. Attese all’incirca quarantamila anime azzurre. Non è Napoli-Genoa il vero motivo per cui accorrerà in massa il tifo partenopeo, lo è l’ultima (ma non ne sarei così convinto) dell’ultimo degli scugnizzi con la maglia azzurra addosso, nello stadio che l’ha visto protagonista per più di dieci anni, davanti alla sua gente, la stessa che lo ha applaudito e poi fischiato e poi di nuovo applaudito ma sempre usando il cuore. Di altri spunti interessanti Napoli-Genoa ne ha, infatti gli ospiti hanno da salvarsi, sicchè l’imperativo rossoblù non può che essere quello di dover guadagnare “punti speranza”. Hanno fame. La vittoria all’ultimo respiro contro la Juve, una giornata fa, non concede interpretazioni ulteriori. Senza dimenticare che per il Napoli di Spalletti c’è in palio il terzo posto matematico, nel caso dovesse mettere in bisaccia la vittoria. Sembrerebbe si prospetti uno spettacolo gradevolissimo, nonostante scorie di amarezza. PRECEDENTI IN SERIE A: sfida numero 100 39 VITTORIE NAPOLI; 34 PAREGGI; 26 VITTORIE GENOA. 143 GOL NAPOLI, 117 GOL GENOA ULTIMA VITTORIA NAPOLI AL “MARADONA”: 27 settembre 2020, Napoli-Genoa 6-0 (10′ e 65′ Lozano, 46′ Zielinski, 57′ Mertens, 69′ Elmas, 72′ Politano) ULTIMO PAREGGIO AL “MARADONA”: 9 novembre 2019, Napoli-Genoa 0-0 ULTIMA VITTORIA GENOA AL “MARADONA”: 22 febbraio 2009, Napoli-Genoa 0-1 (69′ Jankovic) PROBABILI FORMAZIONI – NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Ballottaggio: Fabiàn-Lobotka 55%-45%, Mertens-Zielinski 60%-40% Indisponibili: Malcuit, Tuanzebe. Diffidati: Demme. Squalificati: nessuno. GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Criscito; Galdames, Badelj; Yeboah, Amiri, Ekuban; Destro. Ballottaggio: nessuno. Indisponibili: Maksimovic, Rovella, Vanheusden, Sturaro, Czyborra. Diffidati: Portanova. Squalificati: nessuno. L’arbitro designato è il signor Michael Fabbri, classe 1983, della…