«CIVES» di ANCI Campania: si inaugura domani a Napoli il Training Camp per giovani amministratori under 35

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, negli spazi esclusivi del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli, si svolgeranno i Training Camp per giovani amministratori della Campania. Il progetto «Cives», nuova edizione della scuola di formazione di ANCI Campania, ospiterà in diverse sessioni formative, e a turno, 120 tra sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali, municipali e dei Forum dei Giovani under 35. I Training Camp sono realizzati in collaborazione con la Fondazione Valenzi Onlus nell’ambito del “Programma Scuola Viva – Azioni di accompagnamento” Por FSE Campania 2014-2020. La scuola per giovani amministratori, dopo essersi affermata con successo negli scorsi anni, viene rinnovata nella propria veste. La nuova edizione sarà intitolata alla memoria di Maurizio Valenzi, Sindaco di Napoli dal 1975 al 1983, fondatore e primo presidente dell’ANCI Campania.

Parteciperanno speaker di alto profilo provenienti da tutta Italia. I due macro temi delle prime giornate formative saranno “L’Europa dei cittadini” e “Ambiente, territorio ed energia”. Focus teorici saranno seguiti da workshop e laboratori come “Europrogettazione” a cura di Gianluca Luise e Maria Santoro (A. P. EUR. Associazioni Progettisti Europei) e “Studi di fattibilità e business planning” a cura di Antonella La Porta (Presidente Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti ed Esperte Contabili). Ma l’esperienza dei Training Camp non si esaurisce con i weekend di formazione: al termine delle sessioni formative (costituite da 2 fine settimana di full immersion nei meandri della governance in tutti i suoi aspetti) gli amministratori diventeranno veri e propri ambasciatori civici. I partecipanti, infatti, saranno chiamati a condividere la propria esperienza presso gli istituti scolastici superiori. L’obiettivo sarà quello di sensibilizzare i cittadini del domani (cioè gli studenti) alla cultura democratica e a combattere il demone dell’apoliticità.

Il programma completo, con un saluto del Presidente Anci Campania, Carlo Marino, è disponibile al link: https://bit.ly/30DPMM4, mentre il bando di partecipazione del progetto «Cives» è aperto fino a esaurimento posti a sindaci, vicesindaci, assessori, consiglieri comunali, municipali, membri dei Forum dei Giovani under 35, ed è disponibile sul sito web dell’Anci Campania e al link: https://bit.ly/30IYb0B.