Circ è parià, spettacolo di circo per famiglie in diretta streaming Domenica 15 Marzo ore 17:00

Il circo è da sempre visto come uno spettacolo dal vivo articolato

in varie esibizioni di abilità fisica, i così detti numeri, svolto

generalmente in una pista circolare, quando pensiamo al circo

immaginiamo subito il classico tendone, o appositi edifici (circhi

stabili) all’interno dei quali, clown, acrobata e giocoliere danno

libero sfogo alle proprie capacità strabiliando il pubblico accorso

ad ammirarli.

Oggi, visti i limiti ed i divieti imposti per evitare il contagio da

Covid-19, sembrerebbe impensabile poter assistere ad uno

spettacolo circense e/o d’intrattenimento dal vivo.

Da qui l’idea di Marcello Giuliano, istrionico showman fondatore

di Rena Nera Spettacoli, un’associazione culturale organizzata

come scuola per artisti dove giocolieri, acrobati, trampolieri, maghi, clown, artisti di strada e circensi in collaborazione con Capri Spettacoli

Marcello, mettendosi in gioco, propone un numero circense One man show, trasmetterà in diretta

streaming Domenica 15 Marzo alle ore 17:00, CIRC è PARIà uno spettacolo di circo per famiglie che

sarà in diretta streaming sulle pagine facebook ed Instagram Rena Nera spettacoli e Capri Spettacoli ed al quale con

estremo piacere il Comune di Casoria, insieme a quello di Capri e di Lusciano hanno dato il patrocinio.

Prepariamoci quindi ad assistere a 40 minuti circa di divertimento ed acrobazie ed a trascorre insieme a

tutta la famiglia un pomeriggio spensierato. E Domenica 15 Marzo alle ore 17:00, CIRC è PARIà a dispetto

delle attuali preoccupazioni.