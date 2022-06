Cibarte, la mostra di Francesco Stilo

di Maria D’Anna – Si è conclusa il 9 maggio scorso l’importante mostra “L’ ora dell’arte“ ospitata a Caserta, nelle sale del prestigioso Circolo Nazionale in piazza Dante per l’organizzazione di Giovanni De Lorenzo. Molto apprezzate nell’ambito della rassegna collettiva le opere di Francesco Stilo (nella foto), avvocato di Casoria con la passione per la pittura, che da anni riscuote notevoli consensi con le sue opere dedicate alla “cibarte”. Si tratta di realizzazioni, composizioni culinarie che diventano espressioni artistiche, con piatti composti con elementi tipici della cucina mediterranea, ma con colorazioni che esaltano soprattutto il piacere visivo. Un’arte unica nel suo genere, una creatività artistica esclusiva ed affascinante. Durante la manifestazione sono state esposte anche opere dell’artista cubano Enrique Avila Gonzales, artista che deve la sua fama internazionale alla grande immagine di Ernesto Che’ Guevara, collocata in Piazza della Rivoluzione all’Avana, capitale di Cuba, sulla facciata del palazzo del Ministero dell’ Interno.