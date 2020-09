Ciaramella: Domani a Casoria inaugura il secondo comitato, il primo con Gianluca Daniele

Entra nel vivo la campagna elettorale di Antonella Ciaramella, consigliere regionale PD: giorno dopo giorno, si moltiplicano infatti non solo gli incontri con la società civile e le istituzioni ma anche le inaugurazioni dei comitati elettorali.

Dopo l’apertura di quelli al Centro Direzionale (Is. G1 scala B stanza 55) e a Casoria (via Pio XII 114), Antonella domani infatti inaugurerà anche il secondo comitato a Casoria, stavolta in via Paolo Piccirillo 13, a conferma dell’attenzione che intende dedicare al suo territorio di origine. Al suo fianco ci sarà il consigliere regionale Gianluca Daniele, a sua volta esponente del PD, con cui Antonella ha intrapreso un percorso politico e partitico.

Il taglio del nastro è previsto per le 17.30, con la partecipazione di numerosi esponenti della comunità di Casoria e non solo.

Domenica invece, alle 11.30, nella sua attività di presidio capillare del seggio Antonella raggiungerà anche il Villaggio Monte Faito, dove pure aprirà un ulteriore punto d’incontro dei suoi sostenitori.