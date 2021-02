Chiusa via Santa Croce

Questa mattina la Polizia Locale ha provveduto alla chiusura di via Santa Croce, in prossimità della sede comunale.

La chiusura della storica strada cittadina, cardine dell’antica centuriazione di Casoria, si è resa necessaria per il ripristino urgente di un tombino della rete fognaria.

I lavori dovrebbero terminare in giornata. Il traffico veicolare, proveniente da via Cavour e diretto in piazza Cirillo è deviato lungo la parte percorribile di via Santa Croce.