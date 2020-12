Cheat meal e Cheat day: lo sgarro nutrizionale che attiva il metabolismo ed attenua l’appetito

a cura della dott.ssa Silvana Di Martino – Concedersi un piccolo sgarro è umano e quasi necessario nel corso di una dieta!!!!

Lo sgarro fa ingrassare quando costituisce la regola e non l’eccezione, e quindi no all’abitudine, si ad uno sgarro che aiuta la motivazione , per rientrare nella giusta nutrizione.

Esistono due tipi di “Sgarro”

Cheat meal dove lo sgarro riguarda uno solo dei pasti della giornata in modalità libera, .

Cheat day dove lo sgarro riguarda l’intera giornata in modalità libera, sia per quantità che per scelta, questa modalità è la meno consigliata, in quanto, potrebbe essere causa di perdita di controllo e quindi di gonfiore addominale e di disturbi gastrointestinali.

Quindi si allo sgarro, che attiva il metabolismo producendo leptina, ormone che aumenta il senso di sazietà, ma senza esagerare e soprattutto seguendo i consigli di un professionista del settore, nel caso si voglia perdere peso in modo mirato.

Insomma sgarro si, ma non a ruota libera!!!!