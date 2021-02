Centri estetici al tempo di Covid, l’Italia che resiste.

Laureata in Sociologia presso l’Università Federico II di Napoli. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Campania si autodefinisce “giornalista amatoriale”, una definizione che descrive bene l’amore per la cronaca non banale, non puramente descrittiva degli eventi ma ricca di spunti di riflessione. Una caratteristica che l’ha resa una delle “penne” più talentuose del giornalismo locale. Vanta numerose collaborazioni con testate periodiche, tra cui si ricordano: corrispondente di Cronache di Napoli (dal 2009 al 2012); redattrice per la rivista Secret (2015); collaboratrice del settimanale Casoria Due (dal 2011 al 2013); collaboratrice presso il settimanale Laltrolato (dal 2009 al 2010).