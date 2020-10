Castagne: Ricche di acido folico assunte in gravidanza prevengono alcune malformazioni nel feto

A cura della dottoressa Silvana Di Martino – Frutto tipico dell’autunno possiede una grande quantità di sali minerali , vitamine e acido folico.

Essendo ricca di zuccheri è l’ideale come alternativa al latte per bambini allergici, ed inoltre la farina sopperisce nella preparazione di dolci e minestre, al fabbisogno di carboidrati anche nei soggetti che presentano intolleranza ai cereali.

La fibra contenuta è fondamentale sulla motilità intestinale, sulla microflora e sulla colesterolemia.

Infine la castagna viene utilizzata con successo in casi di anemia, magrezza eccessiva ed in gravidanza, in virtù del suo apporto di acido folico, notoriamente consigliato per prevenire alcune malformazioni fetali.

E per chi è a dieta ?

Nessun problema se vi siete affidate nelle mani di un professionista del settore, sarà lui che riuscirà ad integrare in modo equilibrato, rispettando il metabolismo basale, a detrarre le calorie assunte durante la giornata.

Non ricorriamo a prodotti di serra, ogni stagione ha i suoi alleati specifici, per mantenere uno stile di vita sano.