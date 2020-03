Casoria:Ordinanza sindacale. Via alla disinfezione obbligatoria dei condomini.

Come si legge sul profilo Facebook del primo cittadino di Casoria Raffaele Bene, con l’ordinanza sindacale n°23 si dà il via alla sanificazione dei condomini.

Una spesa in più, per i cittadini volta ad affrontare al meglio l’emergenza coronavirus che ancora mette in ginocchio l’hinterland e non solo.

Si provvede intanto alla sanificazione di tutto il territorio. Alcuni concittadini commentano sotto al post circa la mancata disinfezione di alcune strade e della zona Arpino: “Ma noi non esistiamo??”.

In un momento di tensione e di emergenza, può risultare difficile far tante cose in contemporanea. Sperando che il primo cittadino risolva al meglio anche questa situazione noi continuiamo a fare il nostro “dovere”. #Restiamoacasa augurandoci che presto arrivino tempi migliori.

Condividi su