Casoriani nel mondo. Maddaloni: imprenditori dal 1898

Fortunatamente non ci sono solamente brutte notizie per Casoria. La città, col fiato sospeso dati i tragici numeri della pandemia, non vive affatto un buon momento, ma ciò non preclude la possibilità di celebrare un personaggio illustre che ha portato in alto il gonfalone cittadino nel mondo. Parliamo del cavaliere Raffaele Maddaloni, illustre personalità natia della nostra terra, appartenente altresì all’Ordine dei Templari. Uomo d’affari di assoluto prestigio, il cavalier Maddaloni ha avviato, più di vent’anni orsono, una fiorente attività di successo, nata e sviluppatasi nel corso di questi lustri. L’idea, di quelle geniali, era di unire tutte le sue aziende in un unico grande contenitore, un progetto che da lì a poco si sarebbe rivelato un trionfo. Da quel momento, l’Executive Business Bureau è diventata una solida realtà nel campo del commercio internazionale, della finanza etica, del turismo, e, soprattutto, nei viaggi in località ad alto rischio. Negli anni a venire, la società stilerà un rapporto di collaborazione con un’importante brianzola, la Import&Export, avviando un duraturo e prosperoso sodalizio d’affari sciolto solamente nel marzo del 2000. Successivamente la sede di rappresentanza viene spostata a Napoli, precisamente all’interno del Centro Direzionale. Nel giugno del 2013 dopo intensi mesi di primari corsi con istituzioni Britanniche e agenzie Israeliane, viene istituita la RMbk society Raffaele Maddaloni be knight Entertainer Security, la quale opera con sistemi di copertura per la protezione ravvicinata.

Storico hangar e quartiere generale delle attività del cavalier Maddaloni è la città di Swansea, importante polo industriale d’oltre mare. L’impegno dei Maddaloni in campo imprenditoriale va avanti ininterrottamente dal 1898 e siamo sicuri che questo binomio possa andare avanti ancora per molto. Qui di seguito la storia dell’ultima azienda creata dal Raffaele Maddaloni. Una storia imprenditoriale ormai centenaria, che partita da Casoria, terra mai dimenticata dal Cavaliere Maddaloni, sembra destinata a durare , e questo è il nostro augurio, per tantissimi altri anni. Il Cavaliere Maddaloni ha tre figli: Luciana, Domenico ed Immacolata sono stati studenti dell’I.T.C.Andrea Torrente di Casoria, dove come ricorda lo stesso imprenditore casoriano, sono stati seguiti con dedizione ed impegno dal corpo docente, ricevendo una prima e fondamentale formazione scolastica per il prosieguo della carriera dall’estero. Luciana: Laureata alla Phartenope di Napoli in Economia e Gestione delle Imprese Turistiche Master Degree in International Digital Marketing, oggi lavora a Barcellona in ambito Universitario. Domenico: Laureato alla Swansea Metropolitan University in International Travel and Tourism management Master Degree in Business Administration (MBA) lavora tra Londra e Swansea in ambito Turistico. Immacolata: Laureata (come Domenico) Master in Finance conseguito all’Università di Panama City, lavora ad Alicante con propria Agenzia Finanziaria corrispondente della sede centrale di Panama. Insomma una famiglia fiera delle origini della nobile terra di Casoria che non dimentica, ma anzi rivendica, che vive ed opera con successo all’estero. Come dire: i casoriani nel mondo si fanno valere!

La storia dell’ Executive Business Bureau

L’ EXECUTIVE BUSINESS BUREAU-EBB di Raffaele Maddaloni ebbe inizio a Casoria, nel Marzo 1996. L’idea fu di fondere in un “marchio di fatto” le proprie esperienze professionali in ambito del commercio internazionale, finanza etica, turismo, E la passione di viaggiatore anche in aree a rischio, quella di paracadutista, pilota aeroclub, ACQUISITE dal 1970 al 1995, ne sono state il giusto corollario

Settembre 1996 e’ registrato al PRINCIPATO DI MONACO come E.B.B.(S.A.M.) Societe’ Anonime Monegasque, operante da AGENZIA COMMERCIALE E FINANZIARIA. Settembre 1997 la E.B.B.(S.A.M.) per conto della filiale di Napoli sita in Piazza Mercato 247, stilo’ un accordo commerciale con una compagnia import & export S.r.l. di base in BRIANZA, MILANO e per un eccellente rapporto d’affari tra le due parti, si decise di trasferire l’E.B.B. non piu’ S.A.M. da Montecarlo a Chiasso nella Svizzera Italiana.

Aprile 1999 e’ registrato a CHIASSO come E.B.B. collegato e gestito by Raffaele Maddaloni & Partners.

Nella E.B.B. colleg. Chiasso CH, fu incorporato come FILIALE ITALIANA il GRUPPO MADDALONI 1898

NAPOLI sede storica- CHIASSO sede gestionale

Marzo del 2000 sciolto il partenariato con la srl Brianzola, l’E.B.B. colleg. Chiasso, ed il GRUPPO MADDALONI 1898, fermo restando la gestione Svizzera, la nuova sede di rappresentanza viene fissata al Centro Direzionale NAPOLI, ampliando le strategie

di BUSINESS con CONSULENZE commerciali-finanziarie nel settore TURISTICO-ALBERGHIERO.

Gennaio 2007 l’E.B.B. si trasferisce nella nuova sede di

ORTA DI ATELLA, CASERTA, ampliando in servizi finanziari per Imprese di costruzioni ed investendo in agricoltura. Giugno del 2013 a SWANSEA, GALLES GB dopo 8 mesi di primari corsi intensivi tra Galles ed Inghilterra con istituzioni Britanniche ed agenzie Israeliane nel settore della sicurezza, piu’ i brevetti di lanci e voli nazionali ed internazionali tornati utili, aggiunte altre competenze sviluppate dopo il 1995 come organizzatore ed intrattenitore di eventi, si istituisce l’ Impresa RMbk society Raffaele Maddaloni be knight Entertainer Security, UNA NUOVA IMMAGINE D’IMPRESA DI SICUREZZA operante con sistemi di copertura per la PROTEZIONE RAVVICINATA.

Aprile 2015 la RMbk society e’ presente a Londra-Notthing Hill come SECURITY ITALIANA A LONDRA by Raffaele Maddaloni & Associates, CONSULENZE per soluzioni di sicurezza e formazione in Gran Bretagna e oltremare. Settembre 2018 -E.B.B. e’ configurato nella RMbk society Swansea come Business principale per servizi a compagnie estere ed opera per ragioni strategiche operative a Londra Centro a Covent Garden. EXECUTIVE BUSINESS BUREAU by RAFFAELE MADDALONI – T/A RMbk society, Business & Finance Consulting Swansea management-London executive Oggi e’ una famosa e quotata Impresa organizzata operante in terra Britannica con vivacita’ Italiana, non dimenticando mai le radici casoriane. Presente a: PANAMA City – nostra AGENZIA di Famiglia- Siriguppa,Karnakate-INDIA e Baliwag-PHILIPPINES – FILIALI Alicante, SPAGNA – PARTENARIATO finanziario Victoria,HONG KONG – PARTENARIATO commerciale Napoli e Roma, ITALIA – Corrispondenti fiduciari Dubai, E.A.U. – Corrispondente segretariato. E.B.B. by RMbk society e’ un’Impresa della RMBK GROUP Londra.