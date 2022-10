Casoria, volante su posto H. Arrivano le scuse

A seguito di approfondimenti in merito alla faccenda portata all’attenzione del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, inerente la fermata di un’auto della polizia locale su uno dei due stalli riservati ai portatori di handicap presso i locali comunali siti in via Pio XII, riteniamo opportuno dare riscontro fattivo a quanto pervenutoci.

Siamo sinceramente dispiaciuti per ciò che è accaduto; porgiamo a nome dell’Amministrazione e del comando di polizia locale le nostre più sentite scuse per il comportamento poco attento, che siamo certi non si ripeterà.

Il comandante della polizia locale espleterà tutte le procedure del caso. È inoltre nostra ferma intenzione, dare una concreta regolamentazione della sosta all’interno di quell’area di parcheggio così come in tutte le aree comunali.

L’amministrazione comunale di Casoria