Casoria: Via Genova tragedia sfiorata per incendio di una bombola di gas.

Tragedia sfiorata la scorsa notte in via Genova a Casoria. In un appartamento al quinto piano di un condominio, una coppia di anziani coniugi nello sciagurato intento di verificare il funzionamento di una bombola di gas ha avvicinato a questa una fiamma scatenando l’incendio della bombola. Lo stesso anziano 86enne ha trasportato la bombola in fiamme fuori dall’appartamento ed avvisato i vigili del fuoco. Evitando così una tragedia poiché all’interno dello stesso appartamento vi erano altre sei bombole oltre a diverso materiale infiammabile, tra cui addirittura una moto di grossa cilindrata che non si capisce come sia finita lì. Solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere in tempo l’incendio. Successivamente l’intervento della Polizia Municipale ha consentito di effettuare verifiche nell’appartamento che è stato dichiarato inabitabile fino al ripristino della condizioni di sicurezza. I due anziani sono stati condotti nell’immediatezza al pronto soccorso per ustioni in varie parti del corpo.

