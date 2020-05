Casoria: una barca abbandonata in Via Puccini. Indagini in corso

Di Elena Petruccelli – Una barca motoscafo di circa 3 metri è stata segnalata in via Puccini. Le foto della piccola imbarcazione in vetroresina, abbandonata sul ciglio della strada, hanno stuzzicato l’ironia del mondo social. Sul posto carabinieri e polizia municipale. Non è stato infatti possibile rimuoverla subito per consentire le operazioni di identificazione, cercando una targhetta o segnale per risalire ai proprietari. Adesso si sta ragionando in quale categoria di rifiuto andrà catalogata, probabilmente come ingombrante, quindi dovrà essere rimossa dal servizio di igiene urbana. Piovono i commenti divertiti sul web per l’insolito scenario marino in pieno cemento.

