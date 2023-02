Casoria, un concorso per le migliori foto della città

Parte una nuova iniziativa in città, si tratta di un concorso fotografico, che darà poi vita ad una mostra itinerante in città, e non solo, per promuovere la nostra Casoria.

Le fotografie raccolte saranno anche parte integrante del primo archivio fotografico e digitale della città di Casoria, un progetto sperimentare per conservare la memoria storica del nostro territorio.

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso dall’associazione “Circolo degli Universitari” nell’ambito dell’iniziativa ArtFestival 2023 con il Patrocinio Morale del Comune di Casoria.

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta. La città di Casoria e il suo territorio con le sue pluralità di vita, coi i suoi ritmi e relazioni può essere attraversata frettolosamente e distrattamente oppure ammirata, vissuta, amata o cambiata. Ogni città per quanto offre a chi la guarda e osserva l’occasione di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista. Sguardi diversi su Casoria e il suo territorio: qual è il tuo?

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare qualsiasi numero di fotografie, da inviare unitamente al cognome, nome, indirizzo, telefono e mail. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg). Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere edite o inedite.

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire con le seguenti modalità entro il 15Aprile2023:

– online attraverso wetransfer.com o allegando le foto all’indirizzo di posta elettronica: universitari@libero.it

Vi saranno due categorie:

Principianti e Professionisti.

Le prime tre fotografie classificate per ciascuna sezione saranno premiate con:

1 Una bicicletta Schiano (uomo o donna – adulti o bambini)

2 Un fine settimana a Napoli per due persone con colazione inclusa in struttura ricettiva nel centro storico di Napoli

3 Attestato e premiazione durante manifestazione pubblica

La giuria composta da professionisti del settore esprimerà un giudizio insindacabile.

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni o riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro per le attività di promozione turistica che l’associazione metterà in campo per il futuro.

Tutte le foto entreranno a far parte dell’archivio fotografico storico di Casoria.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

Il materiale inviato non sarà restituito.