Casoria: un caso di Covid 19 a Casoria: comunicato del Sindaco Bene.

“Mi è stato comunicato dall’ASL NA 2 Nord la presenza in città di un caso di Covid19. La persona interessata è stata immediatamente messa in isolamento, unitamente al proprio coniuge, dal Dipartimento di Prevenzione dell’ ASL.

Ho provveduto ad attivare tutte le misure di sicurezza sanitarie ed amministrative ed in particolare, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), ha attivato il tavolo permanente per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari, così come disposto dal D.P.C.M.

La situazione è nel pieno ed assoluto controllo da parte delle autorità sanitarie che hanno provveduto anche alla mappatura degli spostamenti del soggetto interessato.

Ho personalmente contattato il nostro concittadino accertandomi delle sue condizioni di salute, per manifestargli vicinanza ed assicurargli la piena e totale disponibilità per qualsivoglia esigenza.

Vi invito a seguire con ancora maggiore accortezza i consigli utili forniti dal Ministero e dall’ASL e che sto pubblicando periodicamente sui miei canali social e sul mio sito web” – ha postato il sindaco”. Questo il comunicato che il Sindaco Bene, ha postato da pochi minuti sulla sua pagina social, tramite la quale sta informando costantemente la cittadinanza in merito alla emergenza coronavirus, che sta colpendo il nostro Paese, ed adesso anche la nostra Casoria. Condividiamo l’opportuno appello del Sindaco a stare calmi, ed a essere accorti. E soprattutto a seguire solo le fonti ufficiali. E le informazioni che il primo cittadino sta postando sulla sua pagina social. Ma, condividiamo anche l’invito rivolto a tutti, in un precedente video, all’unità di tutte le forze sociali e politiche della città, per fronteggiare questa emergenza. Come ha detto anche il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, in un messaggio video alla Nazione: “Uniti si vince”. Anche contro il Coronavirus!