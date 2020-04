Casoria: tentata rapina alla Deutsche Bank

La scorsa notte c’è stata una tentata rapina alla Deutsche Bank tra Via Marconi e Via Pio XII.

Com’è possibile vedere dalla foto, hanno provato a sfondare una delle vetrate per portare via, presumibilmente, il bancomat.

Le indagini sono tuttora in corso e gli inquirenti stanno cercando di capire se c’è un collegamento con l’altra tentata rapina avvenuta in via Abate Minichini a Napoli sempre la scorsa notte in cui il poliziotto Pasquale Apicella è rimasto ucciso mentre l’altro agente ferito dopo che la volante è stata travolta dai 3 criminali in fuga.