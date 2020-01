Casoria: strade invase dai rapinatori, cittadini tra lo sdegno e la rabbia

Continua l’escalation di criminalità a Casoria con rapine e danni a persone, furti di pneumatici e truffa dello specchietto.

Secondo quanto segnalato sui social, ieri sera a via Indipendenza si è verificata un’ennesima rapina intorno alle ore 21. La donna è stata assalita da due uomini armati mentre si trovava insieme al suo cane e le hanno rubato il cellulare.

“Fate attenzione: hanno uno scooter bianco, sono vestiti di nero con passamontagna ed armati” – ha denunciato su Facebook. I cittadini sono esasperati e si sentono soli di fronte a episodi del genere, pertanto chiedono maggiore sicurezza e controllo a chi di dovere al fine di contrastare questo increscioso fenomeno. In attesa di un piano di interventi per attenuare quanto più è possibile l’illegalità, è sempre opportuno ricordare che bisogna denunciare anche alle Forze dell’Ordine e non limitarsi solamente ai social.