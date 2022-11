Casoria, strade allagate per il maltempo

Il violento temporale che si è abbattuto su Casoria la scorsa notte ha provocato l’allagamento di numerose strade.

Tanti sono stati infatti gli interventi della Polizia Locale, dei Carabinieri in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Sotto al sottopasso ferroviario del quartiere Stella che ancora una volta ha raccolto un quantitativo di pioggia impressionante, è stato salvato un automobilista che era rimasto bloccato senza riuscire ad uscire dalla propria auto.

Decine i tombini letteralmente saltati in aria per la potenza della pioggia. Interventi della Locale ci sono stati sulla Circonvallazione, su via Nazionale delle Puglie, in via Marconi e in via Etna.

Nelle prossime ore è previsto il permanere delle condizioni di maltempo con allerta gialla. Dalla Protezione Civile regionale è consigliato di non spostarsi da casa se non strettamente necessario.

Intanto la Polizia Locale fa sapere che il sottopasso del quartiere Stella è chiuso al traffico.