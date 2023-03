I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Manzoni dove i proiettili hanno colpito la finestra di un’abitazione al primo piano, abitata da una pensionata incensurata di 83 anni. Non ci sono feriti.

Sono al vaglio diverse ipotesi, anche quella dell’errore di persona. Sono in corso accertamenti sui pregiudicati della zona.