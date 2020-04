Casoria : sospese l’installazione delle antenne 5G

Il primo cittadino ha ordinato di sospendere la sperimentazione e l’installazione del 5G sul territorio comunale e ha evidenziato la necessità di attendere gli esiti delle valutazioni epidemiologiche e di salute pubblica nonché le più complessive valutazioni da parte dei competenti organi di diritto comunitario e nazionale.

“Con l’ordinanza n. 32, sospendiamo in via cautelativa l’installazione e la sperimentazione delle antenne 5G sul territorio cittadino.

Siamo per il progresso e sicuramente il 5G rappresenta la tecnologia che di qui a poco tutti utilizzeremo, tuttavia, visto che le notizie su di esso sono ancora confuse, si è optato per una maggiore prudenza.

La sospensione, sarà in atto fino a quando il Consiglio Comunale non si pronuncerà per l’adozione di un piano di installazione delle antenne ” – ha reso noto il sindaco Raffaele Bene

Sull’argomento vi erano state ben due distinte richieste di sospensione in via cautelativa dell’installazione di antenne di detto tipo. Una da parte di tutti i consiglieri di opposizione del Centrodestra e l’altra del Gruppo politico di maggioranza Casoria VIVA.