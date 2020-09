Casoria, sospensione delle attività didattiche nei giorni 24, 25 e 26 settembre

Il primo cittadino Raffaele Bene con un’ordinanza ha disposto, per le sole scuole pubbliche, la sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio comunale per i giorni 24, 25 e 26 settembre. Il provvedimento è reso necessario dagli improrogabili interventi di disinfezione e sanificazione dei locali scolastici, interessati nei giorni scorsi dalle operazioni di voti tenutesi in alcuni plessi e istituti comprensivi comunali. Infine, il Sindaco ricorda a tutti i cittadini, e ci associamo anche Noi del Giornale di Casoria, di utilizzare la mascherina nel rispetto delle misure anti Covid, e di rispettare il necessario distanziamento nei luoghi pubblici.

