Casoria, si comincia a rifare Via Nazionale delle Puglie

Due notti di lavoro per rifare completamente l’asfalto del tratto di via Nazionale delle Puglie che va dalla ex “rotonda Cittadella” fino al confine con il comune di Casalnuovo.

L’intervento è stato realizzato grazie a fondi messi a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana nell’ambito delle opere compensative della Tav in sinergia con il Comune di Casalnuovo, nel cui territorio si realizza materialmente l’attraversamento dell’Alta Velocità. Una pavimentazione totale che ha permesso di mettere in sicurezza uno dei tratti più mal ridotti dell’importante arteria di Arpino.

“Era troppo importante – ha detto il sindaco, Raffaele Bene – fornire un segnale in questo punto nevralgico per la circolazione dell’intera provincia, anche perchè si tratta solo di un primo step. Ringraziamo gli agenti della Polizia Locale per il supporto e chi sta lavorando anche di notte e sotto la pioggia per concludere l’intervento. Andiamo avanti passo dopo passo. Su via Nazionale delle Puglie come in tutta Casoria”

Altri interventi sono previsti sempre su via Nazionale delle Puglie, nel tratto centrale, anche sulla rete fognaria.