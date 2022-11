Casoria, sequestrata droga al Parco dei Pini

Durante un servizio notturno di controllo del territorio ad Arpino di Casoria i Carabinieri della locale Stazione hanno perquisito il sottoscala del complesso di edilizia popolare di via Pascoli. Rinvenuta un’importante quantità di sostanza stupefacente già confezionata e pronta per lo spaccio che era stata nascosta in una cantinola. Venivano pertanto sequestrate 241 dosi di hashish e tre panetti della medesima sostanza per un totale di 750 grammi, 454 dosi di marijuana per un peso complessivo di 400 grammi oltre a diverso materiale per il taglio e il confezionamento della droga.