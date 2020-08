Casoria: segnalazione dei cittadini in via Piave

Ennesima segnalazione dei cittadini per dissesti stradali. Questa volta tocca a Via Piave dove settimane fa hanno fatto dei lavori per poi lasciare così come allegato in foto.

La denuncia va fatta agli enti competenti in materie, comuni e province, che sono tenuti per legge a provvedere al loro risanamento. Si spera, prima dell’arrivo delle piogge autunnali considerato che il maltempo potrebbe facilitare la formazione di buche laddove l’asfalto è dissestato.

” È inammissibile che in via Piave I lavori vengano fatti a metà. Aspettiamo che qualcuno si faccia male? Bisogna intervenire subito” – il commento dell’ architetto e consigliere Alessandro Puzone.