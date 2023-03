Casoria, scoperta dalla polizia locale officina abusiva

La Polizia Locale di Casoria nell’ambito delle attività condotte per la tutela ambiente, coordinate dal Comandante Giuseppe Sciaudone, ha denunciato in stato di libertà un 48enne di Casoria per il reato di gestione illecita dei rifiuti.

L’uomo, nel garage di una villetta aveva incautamente accumulato rifiuti derivanti dall’attività di officina per moto che lo stesso conduceva nello stesso luogo senza le necessarie autorizzazioni. Per quest’ultima violazione amministrativa è stata erogata la sanzione prevista dalla legge regionale sul commercio di 5mila euro.

Per le violazioni ambientali l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.